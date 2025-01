O presidente polaco Andrzej Duda está entre os presentes nesta celebração dos 80 anos da libertação de Auschwitz.

O líder colocou uma vela no "Muro da Morte" - onde os prisioneiros eram executados.

A maioria dos presentes são sobreviventes idosos e os seus familiares.

A cerimónia está a ser amplamente referida como a última grande celebração que muitos sobreviventes poderão comparecer.

Mais tarde, líderes mundiais e membros da realeza vão juntar-se aos sobreviventes idosos, os mais jovens com mais de 80 anos.

Devido à idade avançada dos sobreviventes, os organizadores estão a optar por torná-los o centro das comemorações.

O memorial de Auschwitz criou um acompanhamento em direto desta cerimónia que pode ser visto aqui.

Entre as ausências desta cerimónia conta-se a da comitiva russa, que não foi convidada, e a do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, com um mandado de captura em seu nome emitido pelo Tribunal Penal Internacional.

Recorde-se que o campo de concentração de Auschwitz foi parte de uma rede de campos de concentração localizados no sul da Polónia operados pelo Terceiro Reich, nas áreas anexadas pela Alemanha Nazi, durante a Segunda Guerra Mundial.

A partir de 1940, o governo de Adolf Hitler construiu vários campos de concentração e um campo de extermínio nesta área. A 27 de abril de 1940, Heinrich Himmler, deu ordens para que Auschwitz, fosse transformado em campos de concentração. O complexo construído, Auschwitz II–Birkenau foi designado como campo de extermínio e o lugar para a Solução Final dos judeus.

Entre o começo de 1942 e o fim de 1944, comboios transportaram judeus de toda a Europa ocupada para as câmaras de gás do campo. O primeiro comandante, Rudolf Höss, testemunhou depois da guerra, no Julgamento de Nuremberga, que mais de três milhões de pessoas tinham morrido ali, 2,5 milhões nas câmaras de gás e 500 mil de fome e doenças. Hoje em dia, considera-se que ali foram mortas cerca 1,3 milhões de pessoas, 90% judeus.

A 27 de janeiro de 1945 os campos foram libertados pelas tropas soviéticas. Este dia é então comemorado mundialmente como o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto.