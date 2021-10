Na reunião, realizada de forma presencial, foram eleitos como vice-presidentes para o mandato 2021-2025 o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva (PSD), e o presidente da Câmara do Barreiro, Frederico Rosa (PS).

Os autarcas aprovaram também a lista ordenada dos candidatos a membros da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, tendo proposto a recondução de Carlos Humberto de Carvalho (CDU) como primeiro-secretário metropolitano.

A lista aprovada indica ainda Irene Veloso, Filipe Ferreira, Emanuel Costa e Carla Lopes como os quatro secretários metropolitanos.

Os nomes propostos para a Comissão Executiva Metropolitana irão agora ser votados em reuniões extraordinárias das assembleias municipais dos 18 municípios da AML, “que deverão ser realizadas, obrigatoriamente, em simultâneo, no dia 22 de novembro, entre as 19:00 e as 21:00”, revelou, numa nota, a AML.

O Conselho Metropolitano é o órgão deliberativo da AML, constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana.

Fazem parte da AML os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.