A deputada do PS Elza Pais, presidente da estrutura feminina dos socialistas, Mulheres Socialistas, foi hoje eleita membro da estrutura congénere a nível europeu, PES Women, num evento daquela organização, em Lisboa.

Segundo comunicado, Elza Pais declarou: “é um orgulho poder representar as mulheres socialistas de Portugal no PES Women e contar com a confiança e dinamismo das mulheres socialistas europeias para os avanços que coletivamente ainda temos de fazer para atingir a igualdade”.

A conferência anual do PES Women decorreu na capital portuguesa e versou “violência contra as mulheres na política: um custo para a democracia”.