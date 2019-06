A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) começa, no comunicado hoje divulgado, por retomar posições já conhecidas, críticas da eliminação dos exames do 1.º ciclo (4.º ano de escolaridade) e 2.º ciclo (6.º ano de escolaridade) “que constituíam um instrumento fundamental de monitorização da qualidade do sistema de ensino nacional” e por afirmar que está “em construção, na comunidade educativa, um amplo consenso quanto à ineficácia das provas de aferição do 2.º e do 5.º ano”.

A SPM apela para o retomar dos exames, afirmando que com a sua eliminação “deixou de existir nestes últimos quatro anos um qualquer indicador nacional que afira a qualidade da aprendizagem efetuada pelos alunos no final destes ciclos”.

“Esta falta de monitorização do nosso sistema é especialmente gravosa numa altura em que a implementação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dá liberdade às escolas, professores e alunos de “construírem o seu próprio currículo” com grande autonomia e sem qualquer avaliação externa que meça a respetiva qualidade e eficácia, ou que identifique as assimetrias regionais e sociais que inevitavelmente não deixarão de ocorrer”, lê-se no comunicado da SPM.

Sobre a prova de hoje, ainda que “não contendo erros científicos, apresenta um grau de complexidade que fica aquém daquilo que seria esperado para alunos do final do 5.º ano”, na avaliação da SPM, que deixa ainda críticas à avaliação repetida de um mesmo conteúdo em diversas situações, deixando de fora “conteúdos importantes”.

“Trata-se de facto de uma prova pobre em termos de conteúdos matemáticos”, avalia a SPM.