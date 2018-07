A ANIMA está a promover uma campanha mundial, em paralelo com a associação italiana Pet Levrieri e com a norte-americana Grey2k, com o objetivo de angariar fundos de forma a poder realojar os animais.

Ao todo são 533 galgos que foram deixados pela Companhia de Corridas de Galgos no canídromo, que foi encerrado na sexta-feira pelas autoridades do território.

“Nós estamos a trabalhar para reduzir todos os custos”, garantiu o responsável máximo da Anima, revelando ainda ter a indicação de duas companhias aéreas poderem fazer o transporte gratuitamente.

O presidente da ANIMA acrescentou ainda que os galgos só poderão sair do território no prazo de três meses, pois estão a ser recolhidas amostras de sangue para serem analisadas.

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais de Macau (IACM) informou hoje que foram efetuados contactos com as associações locais de proteção dos animais de forma a promover o recrutamento de voluntários, assegurando a existência de 40 pessoas a prestar cuidados diários aos galgos.

O recrutamento dos voluntários foi garantido pela Anima, MASDAW (Associação para Cães de Rua e o Bem-Estar Animal em Macau), Associação Protetora para os Cão Vadio de Macau, Everyone Stray Dogs Macau Volunteer Group e Long Long (Macao) Volunteers Group.

“Achamos que o IACM está a fazer um belíssimo trabalho”, disse Albano Martins.

As autoridades de Macau acusaram hoje a empresa que explorava o canídromo de ter abandonado os galgos nas instalações e ameaça aplicar sanções financeiras com base na Lei de Proteção dos Animais.

“Findo o prazo para deslocação do canídromo da Companhia de Corridas de Galgos Macau (…) a empresa não assumiu as responsabilidades e as obrigações devidas […], deixando 533 galgos abandonados no referido local”, refere em comunicado o IACM.

A Companhia de Corridas de Galgos tinha entregado na quinta-feira, na véspera de terminar o contrato de exploração, uma carta às autoridades de Macau na qual referia que os galgos do canídromo se tratavam de bens que deviam reverter a favor das autoridades do território.

Até aqui, a empresa, que pertence à Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho, “não se dedicou a encontrar solução adequada para colocar esses galgos existentes, e agora quer passar as responsabilidades para o Governo e para a sociedade”, reagiu o IACM.

Em 12 de julho, o IACM já tinha exigido à Companhia de Corridas de Galgos a entrega imediata de um plano concreto para a localização do realojamento dos galgos, depois de a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos ter recusado prolongar o contrato de exploração do canídromo, a operar há mais de 50 anos no território.