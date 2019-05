"Não posso deixar de notar que, agora, quando afinal se constata que a responsabilidade dessa ‘extensão' ser feita sem concurso público foi do Governo anterior [PSD/CDS-PP], o assunto deixa de ser assim tão importante, a comissão parlamentar de inquérito dispensa-se de tomar posições sobre o que pode ter motivado a referida cláusula e a sua homologação governamental e, finalmente, parece também não merecer relevância o facto, que a todos pareceu estranho, de todos os responsáveis se terem esquecido das razões que motivaram tais decisões políticas", condenou.

As apreciações negativas sobre comissão de inquérito não se ficam por aqui uma vez que logo nas "três breves considerações prévias" que fez antes de responder às 29 questões dos deputados, Sócrates detalhou "duas críticas e uma outra de enquadramento geral".

O facto de ter recebido as perguntas "semanas depois de ter sido divulgado publicamente o projeto de relatório preliminar" mereceu a reprovação do antigo chefe do executivo, que qualifica este comportamento de "absolutamente inapropriado e sem antecedentes na história parlamentar das comissões de inquérito".

"A segunda diz respeito à invocação que a comissão parlamentar fez de uma suposta dificuldade em me contactar, quando é certo que os serviços da Assembleia da República têm os meus contactos - eletrónico e postal - e os têm utilizado ao longo de anos para me endereçar os mais variados convites", referiu.

Segundo Sócrates, "por coincidência, no mesmo dia em que foram noticiadas essas pretensas dificuldades", recebeu em sua casa o convite do parlamento para as cerimónias do 25 de Abril.

Em 16 de abril, em declarações à agência Lusa, o presidente da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade, Emídio Guerreiro (PSD), revelou que ia ser pedido apoio à Procuradoria-Geral da República para conseguir enviar as perguntas dos deputados a José Sócrates.

No mesmo dia, também à Lusa, o antigo primeiro-ministro considerou "estapafúrdia" esta posição anunciada por Emídio Guerreiro.

