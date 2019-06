“O pleno cumprimento de todos os horários previstos, justamente reclamado pelos passageiros em total correspondência com os objetivos do Conselho de Administração, implica 24 tripulações, ou seja, 24 mestres do tráfego local, 24 maquinistas e 48 marinheiros. A empresa tem ao serviço, à data de hoje, 18 mestres, tendo concluído o concurso interno para mais quatro”, refere em resposta por escrito enviada à agência Lusa.

A Soflusa explica que os novos mestres necessitam de um período obrigatório de formação de 30 a 60 dias e que a “regularidade do serviço só pode ser assegurada com recurso à prestação de trabalho suplementar pelos mestres”.

A empresa frisa que chegou a um acordo com o Sindicato dos Transportes Fluviais, Costeiros e da Marinha Mercante (STFCMM) no dia 31 de maio, com aumento dos valores do prémio de chefia, o que permitiu o levantamento do pré-aviso de greve dos trabalhadores com a categoria profissional de mestre, já depois de várias ações de protesto, com greve parcial e recusa ao trabalho extraordinário, que causaram diversas perturbações nas carreiras.

“No dia 17 de junho, a empresa iniciou negociações com todos os sindicatos subscritores do acordo de empresa (AE), tendo sido assinado protocolo que visa dar execução material e garantir a concretização do acordo de 31 de maio”, acrescenta a empresa.

Este protocolo foi assinado por todas as partes envolvidas, com exceção do STFCMM.