Para esta quarta-feira espera-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até ao início da manhã, de acordo com o IPMA.

Está prevista uma pequena subida de temperatura, em especial no interior.

É também esperado vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, sendo temporariamente de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, e soprando por vezes forte (até 40 km/h) no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

As temperaturas mínimas para o dia de hoje vão oscilar entre os 18 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 24 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 24 graus (em Aveiro) e os 40 (em Évora).

Para a região da Grande Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo com vento fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde, em especial junto ao Cabo Raso.

A temperatura mínima será de 19 graus Celsius com os termómetros a chegarem aos 30 graus Celsius na capital.

No Grande Porto, espera-se céu pouco nublado ou limpo com vento fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira a partir da tarde.

A temperatura mínima será de 18 graus Celsius com os termómetros a chegarem aos 28 graus Celsius na invicta.

As condições do mar, na Costa Ocidental aponta para ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros. Temperatura da água do mar: 18/19ºC.

Na costa Sul, ondas de sudoeste inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 20/23ºC.