Um soldado americano entrou na Coreia do Norte durante uma visita turística à altamente vigiada fronteira deste país com a Coreia do Sul e estima-se que esteja sob custódia norte-coreana, informou a ONU.

Segundo o posto de comando da organização naquela região, o soldado "atravessou sem autorização a Linha de Demarcação Militar. Acreditámos que ele esteja detido na Republica Popular Democrática da Coreia. Estamos a trabalhar com os colegas do Exército Popular da Coreia para resolver o incidente".

O Ministério de Defesa da Coreia do Sul, por sua vez, não prestou declarações à AFP. De recordar que desde a Guerra da Coreia, de 1950-1953, terminou com um armistício e não com um tratado de paz, os dois países continuam tecnicamente em conflito, e as fronteiras são extremamente vigiadas. Fronteiras estas que também são um popular destino turístico, com centenas de visitantes por dia, do lado sul-coreano.