As temperaturas máximas, um pouco por toda a Alemanha, superam os 30 graus e, de acordo com as previsões, vão continuar assim na próxima semana.

Há fila para entrar, fila para arranjar sítio e até fila para mergulhar. “Há que aguentar e esperar, sem desesperar”, confessa Noah Gefen que chegou o mais cedo que conseguiu à conhecida piscina no bairro de Kreuzberg.

“É a melhor maneira de aguentar um dia de calor”, confessa o norte-americano que ainda tem uma tarde de trabalho pela frente. São tantas as pessoas que entre elas “nem cabe um patinho de borracha”, brinca.

Mas os termómetros não estão para brincadeiras, “estamos a ser atingidos por uma onda de calor”, explica o meteorologista Dominik Jung, “nos próximos 7 dias não haverá qualquer alteração, teremos temperaturas entre os 30 e os 35 graus e por vezes mais altas. Também vamos continuar sem chuva”.

Micaela Chavez, a viver em Berlim há mais de quatro décadas, admite que até está habituada ao calor, “mas aqui o calor é diferente, há calor de dia e de noite e isso é muito desagradável”.

A educadora infantil, que trocou o Peru pela Alemanha com 20 anos, acredita que “este tempo não é natural, não é normal. As mudanças climáticas aqui estão a sentir-se de forma perigosa. Há incêndios, coisa que acontece nos países do sul da Europa mas não na Alemanha. As pessoas não estão preparadas para isso”.

As autoridades alertam para o risco significativo de incêndios em campos e florestas no norte e leste do país. Em Potsdam, não muito longe da capital, um fogo devorou cerca de 60 hectares de um bosque na quinta-feira, no que já foi considerado o dia mais quente do ano.