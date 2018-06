A Comissão de Gestão, nomeada pela Mesa da Assembleia-Geral demissionária, liderada por Jaime Marta Soares, foi hoje barrada de entrar a Alvalade, tendo sido “impedida pelo suspenso Conselho Diretivo, em mais uma violação das recentes decisões judiciais aplicáveis aos órgãos sociais legítima e legalmente reconhecidos”, aponta este órgão em comunicado.

No mesmo documento, o órgão descreve a atuação do Conselho Diretivo, liderado por Bruno de Carvalho, como um “ato prepotente e autoritário por parte de quem considera o Sporting como sua propriedade e não dos sócios”, e vai “apresentar de imediato a devida queixa ao presidente da Assembleia-Geral e ao tribunal competente”.

Por outro lado, a Comissão de Gestão manifestou “profunda preocupação com a degradação económica e financeira da SAD do Sporting, a qual resulta inequívoca na comunicação à CMVM dos respetivos auditores, PWC”.

O órgão refere-se a um comunicado da SAD de terça-feira, no qual revela que o auditor PWC considera existir uma ameaça à continuidade das operações da sociedade na sequência das rescisões de contratos de nove jogadores e uma impossibilidade de realização do valor de venda dos ativos no curto prazo.

A Comissão de Gestão pediu ainda uma “audição urgente ao presidente da AG e ao presidente do Conselho Fiscal da Sporting SAD” para trabalhar medidas que serão anunciadas “em breve”, tendo ainda comunicado aos bancos que trabalhem com os ‘leões’ “que se devem abster de quaisquer operações com o Conselho Diretivo suspenso de funções”, bem como a “todas as entidades empresariais ou desportivas” que mantenham relações com o emblema lisboeta.

“A Comissão de Gestão deliberou tomar as diligências apropriadas para concretizar com celeridade uma auditoria às contas do Sporting”, acrescenta.