Starmer, que entrou em funções na semana passada após uma vitória confortável das eleições legislativas, defendeu durante a campanha a importância de restaurar as relações com os vizinhos europeus após anos de tensão causados pelo ‘Brexit’, o processo de saída da União Europeia (UE).

A presença de 45 líderes europeus para a quarta reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), da qual o Reino Unido é o país anfitrião, é considerada uma oportunidade para desenvolver uma colaboração mais estreita.

As questões das migrações, da energia e da defesa e salvaguarda da democracia vão estar na agenda do encontro, no qual também deverá ser discutida a guerra na Ucrânia.

“Eu disse que iria mudar a forma como o Reino Unido se relaciona com os nossos parceiros europeus, trabalhando em colaboração para fazer resolver estes desafios”, afirmou, em comunicado, acrescentando que “esse trabalho começa na reunião da Comunidade Política Europeia na quinta-feira”.

Starmer recusa que os líderes europeus sejam “espetadores deste capítulo da história”.

“Temos de fazer mais e ir mais longe, não só pelos corajosos ucranianos na linha da frente, ou por aqueles que estão a ser traficados de país para país, mas também para que as nossas gerações futuras olhem para trás com orgulho para o que o nosso continente alcançou em conjunto”, argumentou.

A reunião da CPE terá lugar no Palácio de Blenheim, uma grande casa senhorial datada do século XVIII perto de Oxford que pertenceu à família do antigo primeiro-ministro Winston Churchill.

O edifício histórico foi usado como base pelos serviços secretos MI5 durante a Segunda Guerra Mundial.

Pela primeira vez, a NATO, a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) e o Conselho da Europa vão participar numa reunião deste grupo.

O evento terá uma sessão plenária de abertura, seguida de três mesas redondas sobre migração, energia e conetividade, e sobre defesa e salvaguarda da democracia, antes de terminar com uma sessão plenária de encerramento.

A nível bilateral, o primeiro-ministro britânico tem programado receber o homólogo irlandês, Simon Harris, antes da reunião e jantar com o Presidente francês, Emmanuel Macron, no final do evento, na quinta-feira.

No entanto, haverá oportunidade durante o dia para mais encontros bilaterais.

A CPE foi criada em 2022 como um fórum informal de cooperação política, económica e de segurança, congregando países europeus para além dos 27 estados-membros da União Europeia.

Nas reuniões anteriores, além dos líderes dos 27 Estados-Membros da UE, estiveram presentes os seis países dos Balcãs Ocidentais (Montenegro, Sérvia, Macedónia do Norte, Albânia, Kosovo e Bósnia e Herzegovina), os quatro membros da EFTA (Islândia, Liechtenstein, Suíça e Noruega), os países da Parceria Ocidental com exceção da Bielorrússia, que se encontra suspensa (Arménia, Azerbaijão, Geórgia, Moldova e Ucrânia), o Reino Unido e a Turquia.