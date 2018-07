Estes biocompósitos, criados pela Spawnfoam, sediada no Parque de Ciência e Tecnologia de Vila Real, podem ser utilizados “numa infinidade de contextos, assumindo as mais variadas formas e funções”, disse à agência Lusa Pedro Mendes, um dos fundadores do projeto que, em junho, chegou à final nacional da ClimateLaunchpad, uma competição da Comissão Europeia que apoia ideias inovadoras com vista à redução do impacto ambiental e que decorreu no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC).

“Apesar de revolucionários, estes biocompósitos são criados a partir de coisas simples e que se encontram facilmente na natureza”, como subprodutos da agricultura e resíduos agroflorestais, indicou o engenheiro mecânico.

Segundo o empreendedor, para criar os biocompósitos são utilizados materiais em final do ciclo de vida mas que têm “um enorme potencial”, aos quais são adicionados aditivos de origem orgânica, tendo especial atenção ao aproveitamento da matéria-prima existente no Douro e em Trás-os-Montes.

“Esta mistura, que é submetida a diferentes fases de tratamento, resulta num compósito totalmente biodegradável e multifacetado”, contou o diretor executivo da Spawnfoam.

As mais-valias destes compósitos, salientou, passam pela multiplicidade de aplicações, formas e funções, pela fiabilidade com que cumprem os seus propósitos e pela relevância ambiental, permitindo uma economia circular e solucionar problemas ambientais resultantes do uso excessivo de combustíveis fósseis, como a poluição por microplásticos e o aquecimento global.