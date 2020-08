“No dia 14 de setembro, data que marca o início do ano letivo 2020/2021, passa a vigorar o horário Normal, à semelhança ao que acontecia na fase de pré-pandemia, com a oferta da operadora de transportes públicos a ser retomada para os 100%”, revela a empresa, em comunicado.

Na mesma data, começa o prolongamento de horário da Linha 204 (Hospital de São João-Foz), “que passa a ter viagens noturnas todos os dias entre as 21:00 e as 24:00”, com vista a “beneficiar a mobilidade entre os polos universitários da Asprela, Campo Alegre e Foz” e criando “maior acessibilidade no período noturno ao Hospital de S. João”.

Relativamente à próxima segunda-feira, e até ao dia 13 de setembro (inclusive), a rede STCP opera “de acordo com o horário de Férias Escolares”, tal como foi “praticado nos anos anteriores durante a primeira quinzena de setembro”.

A empresa refere a existência de novos horários, nomeadamente devido a “ajustes tempos de percursos”, pelo que o mais indicado é consultar a informação nas paragens e na página da Internet.

De acordo com a STCP, “permanecem em vigor todas as medidas preventivas, de acordo com as orientações das entidades competentes, para assegurar o serviço de transporte público e garantir a segurança de passageiros e motoristas”.

A STCP refere o “cumprimento da lotação de dois terços da capacidade total autorizada em cada veículo”, o “uso obrigatório de máscara” e, entre outras, a venda de títulos de transporte a bordo apenas feita quando existirem valores certos, “não havendo lugar a trocos”.

A empresa “continua a realizar ações de higienização e desinfeção das viaturas diariamente, de modo a reduzir potenciais riscos de contaminação”.

A STCP aconselha a utilização da aplicação Anda, para telemóveis Android, pois permite a “ausência de contacto com os equipamentos eletrónicos nas estações ou multibanco e reduz significativamente as filas de espera”.

Em março, após o país ter entrado em estado de emergência devido à covid-19, a STCP reduziu a oferta em 40%.

Em junho, numa resposta escrita enviada à Lusa, a empresa referia que “a oferta atual em modo autocarro”, nas suas 70 linhas, se situava “na ordem dos 95% de viagens normais aos dias úteis”, tendo sido retomada “a oferta a 100% nos horários de sábados, domingos e feriados”.

De acordo com a empresa, “no último mês de atividade normal, em fevereiro [antes das restrições ligadas à covid-19], a STCP apresentou uma procura diária na ordem dos 280 mil passageiros por dia útil”.

Portugal regista mais duas mortes relacionadas com a covid-19 e 399 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-se 56.673 casos de infeção e 1.809 mortes.