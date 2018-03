Tiago Brandão Rodrigues sublinhou - em declarações à margem do lançamento do livro “Contas de Cabeça” na Cidade do Futebol, em Oeiras - a vida e obra do físico britânico, que ensinou aos seus contemporâneos e às gerações futuras “que é possível deixar marcas independentemente das vicissitudes da vida”.

O ministro da Educação lembrou os seus tempos na universidade de Cambridge, no Reino Unido, onde teve a oportunidade de conhecer Hawking, que sofria da doença degenerativa Esclerose Lateral Amiotrófica desde os 21 anos e morreu hoje com 76 anos.

“Brincava muito com a sua voz sintética, com o seu sotaque, e também falava muito de futebol”, recordou, acrescentando que as mensagens do físico foram importantes não só para ciência como para toda a sociedade.