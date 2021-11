Steve Verze "será a primeira pessoa no mundo a receber um olho impresso em 3D criado de forma inteiramente digital", adiantou o Moorfields Biomedical Research Center em comunicado.

O uso da impressão 3D deve reduzir para metade o tempo que demora o processo de fabrico da prótese, que atualmente leva seis semanas, informou o hospital.

"Preciso de uma prótese desde os 20 anos e sempre me senti constrangido", explicou Varze, um engenheiro londrino na casa dos 40 anos. “Quando saio de casa, muitas vezes olho-me no espelho e não gosto do que vejo”, acrescentou.

“Este novo olho”, que poderá testar no início de dezembro, “é fantástico e (...) só pode melhorar”.

Os implantes de acrílico atuais exigem que um molde da órbita ocular seja feito com antecedência, um procedimento complicado, especialmente para crianças, antes de serem colocados e pintados.

Com a versão 3D, uma simples digitalização é suficiente. Um programa de computador faz um modelo tridimensional e os resultados são enviados para uma gráfica na Alemanha, que produz o olho em duas horas e meia.

Mais rápido de se fazer, este olho falso também parece mais natural, pois permite que a luz passe por toda a sua profundidade.

"Esperamos que este ensaio clínico nos forneça fortes provas do valor agregado desta nova tecnologia e da diferença que ela faz para os pacientes. É claro que tem o potencial de reduzir as listas de espera", disse o professor Mandeep Sagoo, oftalmologista do hospital.

De acordo com a Moorfields Eye Charity, mais de oito milhões de pessoas em todo o mundo têm uma prótese ocular, devido a uma deformação, doença ou trauma. A organização observa que as técnicas de fabrico mudaram pouco nos últimos 50 anos.