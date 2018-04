O produtor e guionista norte-americano Steven Bochco, que criou a série policial "A Balada de Hill Street", morreu aos 74 anos.

Nascido em Nova Iorque, Steven Bochco redefiniu o drama televisivo através de trabalhos como "A Balada de Hill Street" (transmitida pela RTP1 em Portugal), "LA Law" ou a série "NYPD Blue", com o dia-a-dia das esquadras de polícia e as salas de tribunais no centro da ação.

O guionista e produtor faleceu este domingo, aos 74 anos, em Pacific Palisades, na Califórnia.

Bochco, que foi nomeado para 30 Emmy e ganhou 10, lutava há alguns anos contra uma rara forma de leucemia, e morreu de complicações relacionadas com a doença, informou um porta-voz da família, citado pelo The New York Times.

Steven Bochco cresceu em Manhattan e estudou na Universidade de Nova Iorque e no Instituto de Tecnologia de Carnegie, agora conhecido como Universidade de Carnegie Mellon. Depois dos estudos, foi trabalhar para os estúdios da Universal Pictures como guionista e editor na série de detetives "Ironside and Columbo", tendo trabalhado com Steven Spielberg num episódio. Em seguida, integrou a produtora MTM Enterprises, no final dos anos 1970, sendo escolhido para ajudar a escrever um drama policial para a NBC.

Apesar de ter sido uma pedra no charco, a série "A Balada de Hill Street" não foi um sucesso imediato. Depois da primeira temporada, em 1981, ocupava o 87º lugar num ranking de 96 séries de televisão, recorda o The New York Times. No entanto, meses mais tarde, ganhou oito Emmys, incluindo o de "Melhor Drama", o que catapultou a série para mais seis temporadas na NBC.

Em 1986, Bochco criou “L.A. Law” também para a NBC, que trazia realismo às salas de tribunais e à às firmas de advogados. No ano seguinte, em 1987, a ABC conseguiu conquistá-lo à NBC com um negócio de 50 milhões de dólares para criar 10 séries ao longo de oito anos. Duas — “NYPD Blue” e “Doogie Howser, M.D.” — foram grandes sucessos.

David Bianculli, crítico de cinema e televisão, considerou Bochco "uma das figuras mais importantes da história" do pequeno ecrã.