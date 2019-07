No entanto, esta segunda-feira, no mesmo dia em que o Politico noticiou a resolução do alemão do 48 anos, também Von der Leyen confirmou, numa reunião com os eurodeputados da sua família política, o Partido Popular Europeu, que iria fazer valer a regra de princípio segundo a qual não pode haver duas pessoas da mesma nacionalidade em cargos de poder no executivo comunitário.

Visto como braço direito e maior conselheiro do atual presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, o alemão é uma figura polémica em Bruxelas, onde é conhecido como “Monstro do Berlaymont” (o edifício-sede do executivo), pelo seu importante papel nos ‘bastidores’ e pela sua teia de influências.

Selmayr foi mesmo protagonista de uma das maiores polémicas da Comissão Juncker, num processo conhecido como ‘Selmayrgate’ que mereceu críticas da Provedora de Justiça Europeia, Emily O’Reilly.

O alemão foi promovido em 21 de fevereiro de 2018 a secretário-geral do executivo comunitário, o cargo mais elevado da administração, sem que houvesse um anúncio formal, e meros segundos depois de ter sido nomeado para secretário-geral adjunto.

Em 04 de setembro do ano passado, Emily O'Reilly, estimou que o executivo comunitário, de modo a justificar a ausência de indicação oficial, “criou um sentimento de urgência artificial” para preencher o posto.

“A Comissão Europeia organizou igualmente um processo de seleção de secretário-geral adjunto não para preencher este cargo, mas para garantir que o senhor Selmayr seria nomeado secretário-geral através de um procedimento rápido em duas fases”, sublinhou, aconselhando o executivo a elaborar regras específicas para o procedimento, por forma a que não se repita uma situação semelhante.

Em reação às conclusões de Emily O'Reilly, Bruxelas, através do comissário para o Orçamento e Recursos Humanos, Gunther Oettinger – curiosamente também ele alemão -, recusou novamente as acusações de alegada falta de transparência neste caso.