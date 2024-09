Segundo a SIC, Luís Montenegro depois de regressar de Nova Iorque, após estar presente na Assembleia Geral da ONU, deve reunir com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O novo presidente do Tribunal de Contas também deve vir no anuncio do novo PGR.

Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta semana esperar poder decidir rapidamente sobre o nome que venha a ser proposto pelo primeiro-ministro. O Presidente da República referiu-se conjuntamente às nomeações dos sucessores do presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, cujo mandato também termina em outubro.

Antes dessas datas saber-se-á o nome dos sucessores, assinalou, de forma a que “possam tomar posse logo a seguir ao termo do prazo”.