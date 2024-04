A decisão foi tomada na reunião semanal do executivo, que considerou que este “é um forte sinal de solidariedade para com os afetados pela guerra na Ucrânia e procura promover uma maior estabilidade no continente europeu”.

A Suíça planeia atribuir um primeiro montante de 1,5 mil milhões de francos suíços (1,527 mil milhões de euros) do orçamento para a cooperação internacional até 2028.

Para cumprir o objetivo total de apoio até 2036, as autoridades informaram que iriam explorar outras fontes de financiamento para além do seu orçamento para a cooperação.

De acordo com as estimativas do Banco Mundial, o valor necessário para a reconstrução completa da Ucrânia após a ofensiva militar russa será de cerca de 450 mil milhões de euros.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Confederação Suíça tem apoiado projetos na Ucrânia destinados a reabilitar as infraestruturas civis de energia e saúde, bem como as estradas e autoestradas destruídas.