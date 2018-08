Os 14 autocarros, com 89 passageiros idosos, partiram sob escolta policial da cidade portuária de Sokcho, no nordeste do país, em direção à fronteira com a Coreia do Norte.

Esta nova série, a primeira em três anos, de encontros de famílias separadas pela guerra, decorre no quadro da reaproximação entre Seul e Pyongyang, iniciada no princípio do ano.

Até quarta-feira, os participantes vão estar cerca de 11 horas com familiares do Norte, na estância de esqui do monte Kumgang, sob a supervisão de agentes norte-coreanos, antes de se separarem, talvez para sempre.

Milhões de pessoas foram separadas pela Guerra da Coreia, que selou a divisão hermética da península.