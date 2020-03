"Tendo em conta a situação sem precedentes que vivemos, a ALDI Portugal disponibiliza um horário de atendimento para profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança", pode ler-se na mensagem que acompanha a imagem da publicação com data desta terça-feira, 17 de março.

Os profissionais podem dirigir-se a qualquer uma das lojas da cadeia, entre as 9h00 e as 10h00, e devem apresentar um "comprovativo profissional".

Mais informa a marca que "durante este período, as lojas mantêm a limitação do n.º de clientes no interior, pelo que pedimos para evitarem afluência massiva".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

Dos casos confirmados, 242 estão a recuperar em casa e 206 estão internados, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 4.030 casos suspeitos até hoje, dos quais 323 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.