Teresa Marques respondia assim a uma pergunta da defesa da estação de televisão SIC quanto ao eventual dano que o programa pudesse ter causado nas crianças em causa.

"O risco relativo à exposição das crianças é um risco que está equilibrado com a oportunidade de melhorar a vida das pessoas e é isso que quero valorizar. O risco não se transformou num dano, neste momento passados dois meses o que me interessa é que as crianças estão bem, as famílias estão bem", disse.

Numa outra audiência, outros psicólogos, testemunhas do Ministério Público, entre os quais Eduardo Sá, afirmaram que a exposição das crianças no programa criava um estigma para o seu futuro.

Também a Ordem dos Psicólogos referiu a 26 de janeiro e após a emissão do programa que a exposição de crianças e jovens em programas com o formato ‘reality show’ pode ter consequências negativas, que “podem advir da exposição mediática”.