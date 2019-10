Desta forma, sete dos 11 juízes que compõem o STF votaram a favor da tese de que os réus delatados (que foram acusados por outro réu que colaborou com a investigação criminal) devem apresentar as suas alegações finais após os delatores (réu que aceitou colaborar com a investigação criminal), impondo, assim, uma derrota à Lava Jato.

Na Lava Jato, maior operação contra a corrupção no país, habitualmente era aberto um prazo comum para todos os réus.

O plenário vai ainda discutir a abrangência dessa decisão: se será aplicada a processos em que as condenações já foram determinadas ou se entrará em vigor apenas em sentenças futuras.

Em agosto, o STF decidiu anular a sentença do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, porque o antigo executivo teve de apresentar as suas alegações finais no mesmo prazo que os delatores, também réus.

Bendine tinha sido condenado pelo ex-juiz da Lava Jato e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, por alegadamente ter recebido três milhões de reais (660 mil euros) em subornos da construtora Odebrecht.

Os juízes aceitaram o argumento do antigo executivo contra uma decisão processual de Moro, que concedeu o mesmo prazo para alegações finais tanto para Bendine quanto para os seus delatores.

O ex-presidente do Banco do Brasil e da estatal Petrobras alegou que tinha direito a apresentar a sua defesa depois das alegações dos seus delatores.

O plenário de juízes do STF partiu dessa tese para beneficiar o ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida Ferreira.

Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato a 10 anos de prisão por corrupção e branqueamento de capitais, pediu a anulação da sentença para apresentar novas alegações finais no processo que correu na justiça federal, em Curitiba. Com o resultado do julgamento, a condenação foi anulada e o processo voltará à fase de alegações finais.

Entre os que aguardam a decisão final do STF está o ex-Presidente Lula da Silva, preso por corrupção desde abril do ano passado, a cumprir uma pena de oito anos e 10 meses de cadeia, ratificada em três instâncias diferentes. O antigo chefe de Estado foi condenado noutro processo a oito anos de prisão, decisão proferida apenas num tribunal de primeira instância, e enfrenta um terceiro processo.