A Universidade Europeia comemorou recentemente cinco anos em Portugal. E uma comemoração é também o tempo oportuno para trazer novidades. Susana Martins é a diretora do Programa Jovens Empreendedores Sociais (JES) na Universidade Europeia e conta ao The Next Big Idea como nasceu esta iniciativa e os objetivos que pretende alcançar.

“Trata-se de um programa que temos este ano pela primeira vez em Portugal. É fruto da parceria que a Universidade Europeia tem com a Laureate Universal Universities e com a International Youth Foundation. A iniciativa já existe no mundo há 16 anos e teve a sua origem no México. Este ano, também pelo facto de a Universidade Europeia ter comemorado cinco anos em Portugal, considerámos que era um momento apropriado para trazer um programa que já teve cerca de 1500 participantes no mundo inteiro. Agora já tínhamos as condições necessárias para conseguir distinguir na sociedade portuguesa os jovens empreendedores sociais que estão a tentar fazer alguma coisa diferente na [nossa] sociedade”, começa por referir.

Uma primeira definição importante é sobre o que são empreendedores sociais. Em primeiro lugar, diz Susana, convém saber que têm muito em comum com qualquer outro empreendedor. “São pessoas dinâmicas, inovadoras, com capacidade de resiliência, que querem criar o seu próprio projeto, a sua própria estrutura”. No caso de um empreendedor social, a ideia vai mais além: “o seu projeto, a sua ideia, o que está a tentar alcançar, deixa um impacto na sociedade, que no fim do dia é capaz de se tornar até maior do que ele próprio. Basicamente aquilo que o define é a sua capacidade de criar uma resposta inovadora a um problema ou necessidade no mercado. Este caráter social e/ou ambiental traz de facto essa dimensão que o distingue dos outros empreendedores quando criam os seus próprios negócios com vista apenas ao lucro”, sublinha.

E porque nenhum projeto pode deixar de lado as pessoas, são precisamente os 1500 empreendedores — os alumni — que já participaram no JES, nas suas mais variadas versões por todo o mundo, que vão fazendo a diferença para os que vão agora começar. “O Brasil e o México têm excelentes exemplos a nível de empreendedores que passaram por este projeto e deixaram a sua marca; mais a nível europeu temos o exemplo aqui de Espanha, que celebra o seu 10º aniversário a nível de programa”, conta Susana Martins.

“Recordo-me de um projeto do ano passado, que neste momento até está a ser replicado também em Portugal, de um jovem empreendedor, o Alberto, que criou o seu próprio desafio com o nome 'Adote um Avô', ou 'Adopta un abuelo', na expressão em espanhol. Como ele tinha passado grande tempo da sua vida num lar com os avós, acabou por ‘adotar’ outros avós dentro do espaço do lar e estava a tentar fazer disto um modelo de negócio que pudesse ser replicado por outras pessoas que quisessem ser voluntárias e ajudar a população sénior em Espanha. São este género de projetos, cujo impacto se pode ver nas várias faixas etárias ou pela sua dimensão ambiental, que este projeto visa distinguir”.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

Neste sentido, a Universidade Europeia está empenhada em reconhecer projetos que possam transformar a sociedade. “A base da Universidade Europeia tem essa componente de formar cidadãos, de dar o exemplo”. Por isso, o Programa JES quer “distinguir o que de melhor se está a fazer em matéria social e ambiental no nosso país, por esta força que é a juventude e por toda a garra que os caracteriza, por toda a vontade de vencer, por toda a vontade de fazer diferente e para que, no fundo, daqui por uns anos possamos ter uma sociedade um bocadinho mais sustentável e onde as próximas gerações tenham condições para viver de uma forma saudável, respirável, e onde todos se respeitem”, clarifica Susana Martins.