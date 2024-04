Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias, disse que “os meios foram sendo desmobilizados e as buscas terminaram por volta das 20:00”.

Segundo o mesmo responsável as buscas serão retomadas na terça-feira às 08:00, por terra, desde a barra do Porto de Aveiro até Mira, com meios da Polícia Marítima, dos Bombeiros e da Proteção Civil.

Relativamente aos meios náuticos, o comandante disse que serão avaliados em função das condições do estado do mar, que se agravaram hoje ao final da tarde.

Nesta segunda-feira, as buscas foram realizadas numa extensão de 25 quilómetros para sul da entrada da Barra do Porto de Aveiro, tendo sido mobilizados meios da Estações Salva-vidas de Aveiro, dos Bombeiros de Ílhavo e de Vagos, da Polícia Marítima e dos Serviços Municipais de Proteção Civil de ílhavo e de Vagos. Foi ainda empenhada para o local uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O jovem de nacionalidade brasileira desapareceu no mar no domingo, após alegadamente ter ido a banhos e ter sido arrastado pela forte corrente que se fazia sentir, na praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo.

Na altura, o jovem encontrava-se acompanhado por um amigo de 15 anos que conseguiu sair da água pelos próprios meios.

Após o alerta para o desaparecimento, pelas 14:27, foram iniciadas buscas por mar e por terra, com meios da Estações Salva-vidas de Aveiro, dos Bombeiros de Ílhavo e de Vagos, da Polícia Marítima e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ílhavo. Para o local, deslocou-se ainda uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.