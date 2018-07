O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um voto de louvor do PSD pelo sucesso na missão de salvamento do grupo de 12 jovens e seu treinador de futebol que estiveram presos numa gruta em Chiang Rai, na Tailândia.

"Em três operações faseadas conseguiu-se retirar todo o grupo da gruta, dando por bem sucedida a missão no passado dia 10. Infelizmente o sargento Saman Kunan, mergulhador da Marinha Real Tailandesa, perdeu a sua vida durante as operações de resgate", lamenta-se no texto do voto.

Para o PSD, "além da coragem das equipas de mergulhadores, destacou-se a bravura dos próprios jovens para suportar as privações durante mais de duas semanas, bem como do treinador, que, de acordo com os relatos, terá recusado comida para que as crianças pudessem ter acesso a todos os alimentos que as equipas lhes trouxeram enquanto esperaram o resgate".

"A Assembleia da República, reunida em plenário, louva todo o trabalho incansável das equipas de salvamento que conseguiram resgatar os 12 jovens e seu treinador de futebol nas grutas de Chiang Rai na Tailândia, louva a resiliência dos resgatados e presta a sua homenagem às equipas de salvamento e entidades oficiais tailandesas", lê-se ainda no voto apresentado pela bancada social-democrata.