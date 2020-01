Tsai, que centrou a campanha na ideia de que Taipé deve resistir às ameaças e autoritarismo do regime chinês, venceu as presidenciais, no sábado passado, com 57,1% dos votos.

A líder obteve 8,2 milhões de votos, mais do que quando foi eleita em 2016, num sinal de que a opinião publica de Taiwan é cada vez mais avessa a uma reunificação com o continente chinês.

A China nunca escondeu o desejo de uma mudança do poder na ilha, face às posições do partido de Tsai, o Partido Progressista Democrático (PPD), que rejeita o chamado 'Consenso de 92', que reconhece tanto Taiwan como a China continental como parte de uma única nação chinesa, ou a reunificação da ilha sob a fórmula ‘um país, dois sistemas’.

Aquela fórmula foi usada em Macau e Hong Kong, após a transferência dos dois territórios para a China, por Portugal e pelo Reino Unido, respetivamente, e garante às duas regiões um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário.

Pequim continua a rejeitar Taiwan como uma entidade política soberana e ameaça usar a força para reunificar o território, se necessário.

Após décadas de ditadura, sob o domínio das forças nacionalistas, Taiwan passou por uma transição política na década de 1980, e é hoje uma das democracias mais progressistas da Ásia.

“Temos uma identidade especial e somos um país como tal”, defendeu Tsai. “Somos uma democracia bem-sucedida, temos uma economia bastante sólida, merecemos o respeito da China”, realçou.

Tsai alertou ainda contra qualquer iniciativa militar de Pequim: “Invadir Taiwan seria muito caro para a China”.

As relações entre os dois lados do estreito esfriaram bastante desde que Tsai chegou ao poder.

Nos últimos quatro anos, a China conseguiu levar sete países, até então aliados diplomáticos de Taiwan, incluindo São Tomé e Príncipe, para que passassem a reconhecer Pequim como o único governo legítimo de toda a China.

Atualmente, a ilha é apenas reconhecida como um país soberano por 15 Estados, sobretudo nações da América Latina e do Pacífico.