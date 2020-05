Convidado a visitar o Oceanário de Lisboa — que reabriu no passado dia 11, aquando da fase de desconfinamento — Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado se o sistema político português podia colher lições deste aquário público, onde os animais que vivem neste aquário público coexistem entre si pacificamente.

No entender do chefe de estado, essa ideia de coexistência "é um bom retrato do que tem sido o enfrentar da pandemia nos últimos meses".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, houve "harmonia entre Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Governo, líder da oposição e partidos da oposição" no combate à pandemia, tendo estes atores políticos participado "em sessões epidemiológicas, num debate franco e na aprendizagem de um caminho comum que os portugueses respeitam e louvam".

Segundo o Presidente da República, "para vencer a pandemia é muito importante esta unidade, no diálogo e na ação", sendo que "só assim foi possível pôr de pé o estado de emergência pela primeira vez na democracia portuguesa, renová-lo duas vezes e continuar agora numa diversa situação jurídica o combate a uma pandemia que não desapareceu e que queremos que seja controlada, ao mesmo tempo que abrimos a economia e a sociedade".

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa foram proferidas num dia em que, por um lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros elogiou a "combinação harmoniosa" que o chefe de Estado tem com o primeiro-ministro, e, por outro, surgiram críticas à sua atuação — e à do Governo — por parte de vários deputados na Assembleia da República.

O Presidente da República optou também por não comentar novamente o caso Centeno, preferindo dizer que quando "há um combate conjunto à pandemia, a convergência de um maior número é fundamental. Teremos depois um combate que já começou à crise económica e social, também aí o diálogo entre os protagonista políticos é muito importante".