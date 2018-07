“O PSD irá amanhã [terça-feira] no parlamento confrontar o senhor ministro da Defesa Nacional com estas questões no sentido de ver, de uma vez por todas, se consegue ter pelo menos uma história minimamente coerente, porque aquilo que nós sabemos não é coerente, não bate certo”, afirmou Rui Rio à margem da tomada de posse do novo presidente do PSD/Porto, Alberto Machado.

O social-democrata disse que o PSD vai confrontar o ministro Azeredo Lopes, porque o caso de Tancos é um “problema efetivamente grave, um problema político grave e um problema grave em termos de segurança nacional”, não sendo “minimamente aceitável” que durante este tempo todo nem o Governo de António Costa saiba bem aquilo que aconteceu.

“Devemos ter um esclarecimento cabal sobre isto e, também, em sede de investigação, porque há ali um choque entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, algo que também não é saudável em termos de investigação nessa matéria”, frisou.

O semanário Expresso noticiou no passado sábado, que “ainda há explosivos e granadas por recuperar do assalto aos paióis” em junho do ano passado, e que, segundo uma exposição do Ministério Público referida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em acórdãos decididos em março e maio deste ano, “a existência de armamento subtraído à instituição militar que se encontra na posse de desconhecidos representa um perigo para a segurança interna”.

Questionado sobre uma eventual comissão parlamentar de inquérito, Rui Rio salientou “não gostar de banalizar” instrumentos que são “muito importantes”, mas admitiu que não exclui essa possibilidade neste caso.