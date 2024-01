A empresa AirHelp publicou recentemente o seu ranking anual das melhores companhias aéreas internacionais do mundo, o AirHelp Score 2023, que conta com duas companhias portuguesas: a TAP e a Azores Airlines.

Segundo este estudo, a TAP é a companhia aérea mais popular de Portugal, com o maior número de voos operados e o maior número de passageiros transportados em 2023. Assim sendo, a operar em Portugal, este estudo revelou que a TAP está entre as melhores companhias, empatada com a Transavia, com uma nota de 7,16 em 10 valores. A easyJet (6,79/10) seguiu-se em terceiro lugar.

Em específico, na pontualidade, a Eurowings é quem vence, com uma pontualidade de 93%, tendo a TAP sido a companhia aérea com mais questões de pontualidade: apenas 59% dos voos sairam a horas.

Em relação aos aeroportos portugueses, o AirHelp Score colocou o Aeroporto do Porto a ser o melhor aeroporto português (73% dos voos operados a horas) e o Aeroporto de Lisboa mantêm-se no fim da linha (apenas 55% dos voos partiu no horário previsto).

O aeroporto das Lajes, nos Açores, apesar de ter menos tráfego, é um dos aeroportos que mais controla a hora de partida dos seus voos. Com mais de 500 mil voos este ano e seis mil passageiros, tem uma taxa de pontualidade de 72%, o que faz dele o terceiro aeroporto mais pontual de Portugal em 2023.