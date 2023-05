Jorge Seguro Sanches já tinha deixado esta possibilidade em cima da mesa, nesta terça-feira, tendo agora avançado com o pedido de demissão.

"O que eu sinto, com exceção dos senhores deputados que tiveram a amabilidade de partilhar comigo a confiança, não tive nos outros, os consensos necessários para o bom trabalho da comissão, a forma como foi questionado, de uma forma até deselegante, o meu papel no cumprimento do mandato da comissão, leva-me a questionar se continuo a ter as melhores condições para o fazer e entendo que essa reflexão que urge fazer", tinha dito Jorge Seguro Sanches anteriormente.

De acordo com a SIC Notícias, "em causa está um acumular de situações que Seguro Sanches considera inaceitáveis. Desde a pressão dos partidos da oposição e do próprio PS para alterar a agenda dos trabalhos, até à alegada tentativa da oposição de atrasar o calendário e a conclusão do inquérito".