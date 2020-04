A TAP refere que a primeira ação foi assegurar o parqueamento das aeronaves em aeroportos do Continente, onde tem manutenção própria, sublinhando que a estratégia para os voos humanitários tem sido distribuí-los pelo maior número possível de aviões da frota A330 neo, “garantindo assim que se mantêm operacionais sem a necessidade de cumprir tarefas de preservação e de ‘despreservação’”.

“Para as restantes aeronaves cumprimos as tarefas de preservação de parqueamento de curto ou longo prazo, em função dos planos de retoma da atividade e em estreita relação com as recomendações dos fabricantes. Temos alguns aviões em manutenção e mantemos outros em condições operacionais para, em qualquer momento, poderem operar”, explica a transportadora aérea nacional, em resposta à agência Lusa.

A TAP está ainda a aproveitar “a imobilização das aeronaves para cumprir trabalhos que vão sendo deferidos no tempo e que não afetam a segurança”, nomeadamente “pequenas reparações nas cabinas de passageiros e a sua limpeza profunda”.

“Todos os trabalhos de preservação estão registados e todas as ações de manutenção mandatória [obrigatória] vão sendo atribuídos a cada matrícula. Cada avião só é dado para operação após cumprir todos os trabalhos de ‘despreservação’ e outras ações de manutenção entretanto lançadas de modo a garantir a aeronavegabilidade, de forma a que a segurança e os requisitos legais estejam assegurados”, salienta a companhia de bandeira.