Assim, nas "viagens reservadas antes de 8 de março e para voos com partida até 31 de maio", os clientes "podem agora alterar a sua viagem e até o destino, para novo voo a ser feito até ao prazo alargado de 31 de dezembro".

Esta alteração poderá ser realizada "sem pagamento de qualquer taxa de alteração".

A par, "para as viagens cujas reservas forem efetuadas entre 8 e 31 de março, aplicam-se as regras que já estavam em vigor ao abrigo da campanha 'Reserve com Confiança'".

Neste caso está prevista "a possibilidade de reagendamento do seu voo sem o pagamento da taxa de alteração associada, em bilhetes emitidos entre os dias 8 e 31 de março de 2020. A alteração gratuita terá que ser solicitada com uma antecedência de 21 dias, em relação à da data do primeiro voo, e é aplicável a todas as rotas TAP e a todas as datas de viagem".

Mais informa a companhia que "devido ao grande volume de pedidos motivados por todos os ajustamentos operacionais que a TAP está a ser obrigada a fazer, o serviço de atendimento ao cliente no call center e no Facebook está com tempos de resposta superiores ao normal".

Neste sentido, a companhia aérea refere que é possível gerir as reservas de voo através do Fly TAP e disponibiliza um local online onde é possível consultar a situação dos voos, nomeadamente se se mantém ou se houve cancelamentos.

A companhia aérea pede ainda aos seus clientes que na mesma plataforma, a Fly TAP, "os seus contactos na reserva, nomeadamente contato de telemóvel próprio, email pessoal e número de passaporte".