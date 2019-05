Com as urnas encerradas em toda a União, os dados oficiais anunciados hoje à noite no hemiciclo de Bruxelas confirmam a estimativa divulgada ao início da noite — que apontava para uma participação entre os 49% e os 52% -, tendo o porta-voz do Parlamento Europeu, Jaume Duch, sublinhado que este é o aumento da afluência às urnas “mais significativo” desde as primeiras eleições, em 1979.

A taxa de participação nas eleições europeias deste ano ultrapassa então a barreira simbólica dos 50% e é cerca de oito pontos superior àquela registada há cinco anos, de 42,6%.

Portugal contraria esta tendência, com as projeções a apontarem para uma abstenção entre 65% e 70%, provavelmente a mais elevada de sempre.