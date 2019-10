Uma licença para conduzir táxis em Nova Iorque chegou a custar quase um milhão de dólares, em 2014, sendo considerada, na altura, um investimento mais rentável do que ter um apartamento em Manhattan.

Isso foi antes de serviços alternativos, como a Uber e a Lyft, terem aparecido e mudado as regras do jogo, ao inundarem as ruas de carros pretos em clara concorrência aos ‘amarelos’.

Atualmente, e segundo o jornal espanhol El País, há mais de mil taxistas na bancarrota e a dívida média de cada um é superior a meio milhão de dólares.

As dificuldades financeiras e emocionais dos cerca de 6.000 taxistas independentes de Nova Iorque tornaram-se evidentes em fevereiro do ano passado, quando o motorista Douglas Schifter se matou à porta da câmara municipal. Numa nota deixada nas redes sociais, Douglas Schifter explicava que as ruas de Nova Iorque estão pejadas de motoristas “desesperados para dar de comer às suas famílias” e acusava a Uber de os forçar a operar a baixo custo.

Em dezembro de 2018, o The New York Times reportava a morte da oitava vítima.

Muitos destes taxistas vivem nos bairros de Queens e do Bronx, representados pela congressista Alexandria Ocasio-Cortez.

Durante uma audiência no Congresso, Alexandria Ocasio-Cortez criticou as “práticas predatórias” que levaram milhares de taxistas à ruína.

“São pessoas comuns, a maioria das quais são imigrantes a tentar começar uma vida”, mas que estão a ser alvo de credores criminosos e “é preciso resgatá-los”, defendeu, apontando um dedo acusatório a reguladores e responsáveis da câmara municipal.