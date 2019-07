Em comunicado, a FPT apela para que os táxis sejam contemplados na “rede de abastecimento de emergência” caso se concretize, a partir de 12 de agosto, a greve.

“Respeitando o legítimo direito à greve, a FPT alerta que é da responsabilidade do Governo minimizar os efeitos que uma paralisação deste tipo pode representar no setor do táxi”, pode ler-se ainda no documento.

Os sindicatos dos motoristas que entregaram pré-aviso de greve com início em 12 de agosto e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) não chegaram a acordo para serviços mínimos.

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e a ANTRAM estiveram reunidos na quarta-feira na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), para definir os serviços mínimos para a greve de agosto.

No pré-aviso de greve entregue pelos sindicatos eram propostos serviços mínimos de 25% em todo o país.

Por sua vez, as empresas propunham 70% de serviços mínimos garantidos.