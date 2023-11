"Escrevo-vos do meu camarim no estádio. Decidimos adiar o concerto desta noite devido às temperaturas extremas no Rio", informou a artista numa nota partilhada na sua conta no Instagram.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Paes, autarca do Rio de Janeiro, justificou também esta decisão. "Há dois fatores que levam a que o concerto de hoje seja adiado para segunda-feira. A artista parece que não está bem e de facto a temperatura está muito alta, com muitos atendimentos médicos", explicou.

O governo brasileiro abriu uma investigação sobre a falta de água nos concertos, depois de uma jovem ter morrido na sequência de um golpe de calor, antes do primeiro concerto da cantora norte-americana Taylor Swift, no Rio de Janeiro.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, escreveu nas suas redes sociais, que a Secretaria da Defesa do Consumidor, que está sob a sua alçada, vai abrir uma “investigação imediata” sobre as restrições que impedem quem assiste a concertos de grandes dimensões de levar as suas próprias garrafas de água, o que, no Rio de Janeiro, faz parte das medidas de segurança para esse tipo de eventos.

Segundo o ministro, “é inaceitável que as pessoas sofram, desmaiem ou até morram por falta de acesso a água”.

A jovem foi identificada como Ana Benevides e desmaiou por causa do calor, disse um amigo ao jornal O Globo.

Ela foi levada para um hospital, mas chegou sem vida e os médicos confirmaram que morreu de paragem cardiorrespiratória.

Na sua conta no Instagram, Taylor Swift confirmou a morte, disse estar chocada com o ocorrido e enviou condolências à família e aos amigos da sua seguidora.

“Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas, com o coração partido, tenho de dizer que perdemos um fã esta noite, antes do meu concerto. Não consigo expressar o quão devastada estou com isto. Tenho muito pouca informação, para além do facto de que ela era incrivelmente bonita e demasiado jovem”, escreveu a cantora.

O Brasil está a viver uma intensa onda de calor e o Rio de Janeiro registou temperaturas superiores a 40 graus Celsius na sexta-feira, com uma sensação térmica a atingir 59 graus em algumas zonas da cidade.

Vários espetadores do concerto foram atendidos pelos serviços médicos no Estádio Olímpico Nilton Santos por problemas de saúde relacionados com o calor.