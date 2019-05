"O TdC deu hoje visto favorável ao processo de constituição da empresa Águas do Alto Minho. Esta empresa resulta de uma parceria pública entre as Águas de Portugal e sete municípios do Alto Minho", afirmou o socialista, que é também presidente da Câmara de Viana do Castelo.

José Maria Costa adiantou que, com o visto favorável do TdC, a CIM do Alto Minho "vai agora concluir o processo de adesão com a escritura pública para ser iniciada a atividade da empresa regional".

"Foi, entretanto, constituída uma comissão instaladora que está a trabalhar a bom ritmo para que a nova empresa inicie funções", explicou, adiantando que a Águas do Alto Minho deverá estar a funcionar em setembro ou outubro.

A Águas do Alto Minho é uma empresa de gestão das redes de água em baixa e do saneamento, detida em 51% pela Águas de Portugal (AdP) e em 49% por sete municípios do distrito de Viana do Castelo que compõem a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho.