O Teatro Maria Matos reabre com a reposição do musical “Avenida Q”, que esteve em cena em 2017 no Teatro da Trindade e no Casino de Lisboa e, em 2018, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Hoje haverá um ensaio solidário.

O musical, com encenação de Rui Melo, estará em cena até 01 de novembro e marca o regresso à atividade deste teatro, agora concessionado pela Câmara Municipal de Lisboa à Força de Produção.

O Teatro Municipal Maria Matos despediu-se do público, enquanto espaço gerido pela autarquia, em 14 de julho de 2018. Exatamente dois anos depois volta a acolher público.

O “novo” Teatro Matos posiciona-se, de acordo com a Força de Produção, “como um espaço de criação do presente, como lugar de encontro de pessoas diferentes, mas unidas, um Teatro de todos e para todos”.