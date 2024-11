"Esta greve foi a demonstração de um "grito de revolta" perante as condições, porque os quadros do INEM estão incompletos e os problemas vão continuar até que as medidas comecem a fazer efeito, afirmou o dirigente sindical.

Rui Lázaro anunciou a assinatura de "um protocolo negocial que iniciará neste mês a primeira reunião." "Será para pôr em prática as medidas em que convergimos e, sendo assim, estão reunidas as condições para que nós de imediato possamos levantar a greve às horas estas que está em vigor desde o dia 30" - declarou.

O dirigente falava esta tarde à imprensa à saída da reunião com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, em Lisboa.