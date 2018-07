“A greve está a decorrer dentro daquilo que era a nossa expectativa”, com índices de adesão “bastante elevados, que rondam os 85%”, declarou esta tarde Luís Dupont, presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas do Diagnóstico e Terapêutica, referindo que há instituições e hospitais a atingir os 90% e 95% de adesão à greve.

Em frente do Hospital de Santo António do Porto, na escadaria com perto de uma centena de manifestantes, Ana Paula Gonçalo, 46 anos, licenciada em análises clínicas e saúde pública e mestre em oncologia, disse à Lusa que trabalha há quase 20 anos na área e recebe menos de 1.200 euros mensais e garante que não vai parar de lutar por melhores condições de progressão na carreira.

“Nós vamos lutar sempre. Não vamos desistir, não vamos parar, não pode ficar assim, é impossível, é um desrespeito, (…), vestimos a camisola pelos doentes e não aceitamos ser tratados assim”, promete, recordando que aqueles trabalhadores não podem mais ser “ignorados”, assim como não podem ser ignorados “os anos de serviço.

“Estamos a lutar por uma carreira justa que já leva anos e anos de atraso. São quase 20 anos de atraso em relação a outras carreiras, somos profissionais fundamentais. Estamos em todas as áreas da saúde (…) e não temos o mínimo respeito por parte do ministério, do Governo e dos anteriores Governos”, critica Ana Paula Gonçalo.

Alexandra Rema, 44 anos, técnica de anatomia patológica no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), conta que se licenciou há 17 anos, mas que continua a receber um ordenado como bacharel e que o Governo lhe propõe um aumento de “sete euros” na carreira.

“Somos licenciados e pagam-nos como bacharéis, por isso há 18 anos que estamos a aguardar. A proposta do governo, põe-nos quase todos, praticamente 90% dos colegas, na base da nova carreira e, por ridículo que pareça, a maior parte das pessoas se calhar de um bacharel para uma licenciatura, na proposta do Governo, vai ganhar mais sete euros”, conta, classificando a proposta de “surreal”.