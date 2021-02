O simulador online permite verificar se os portugueses com mais de 80 anos, ou com 50 a 79 anos com comorbilidades, estão incluídos na primeira fase de vacinação.

A ferramenta foi anunciada no início da semana passada, em conferência de imprensa, pela ministra da Saúde, e permite saber se o utente está inscrito ou se haverá algum erro a corrigir.

Para aceder a essa informação bastará que sejam inseridos alguns dados, como o número do Serviço Nacional de Saúde, a data de nascimento ou o nome completo.

"E este simulador irá permitir às pessoas ter um melhor acompanhamento daquilo que é a sua inclusão no processo e, caso não estejam incluídas, poderem fazer a necessária correção”, resumiu Marta Temido.

A existência de nomes compostos, com "de" e "da", poderá resultar em alguns erros, explicou uma fonte do Ministério da Saúde ao jornal Público.

Na primeira fase de vacinação, serão contempladas as pessoas com idades a partir dos 80 anos e pessoas com mais de 50 anos e com comorbilidades (insuficiência cardíaca, insuficiências renais graves, doença coronária e doença pulmonar obstrutiva crónica, doença respiratória crónica sob suporte ventilatório ou oxigenoterapia de longa duração) que agravam o risco associado à Covid-19.

Recorde-se que a convocatória da vacinação será feira via carta ou um SMS — para o telemóvel associado ao número de utente e que identifica o destinatário da vacina.