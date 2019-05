Durante um seminário sobre educação, ambiente e desenvolvimento sustentável, João Pedro Matos Fernandes manifestou-se um defensor do meio ambiente, mas também do crescimento da economia, garantindo que os dois objetivos não são incompatíveis e que basta que sejam cumpridos determinados pressupostos que garantem a sustentabilidade do planeta.

Um deles é “deixar de ser donos daquilo que nos dá conforto”, anunciou.

“A economia tem de crescer, mas gerando recursos de forma hipocarbónica”, afirmou o ministro do Ambiente e da Transição Energética durante o seminário "Educação e desafios do futuro: ambiente e desenvolvimento sustentável", que está a decorrer no Conselho Nacional de Educação (CNEDU), em Lisboa.

Segundo Matos Fernandes, é preciso reduzir o consumo, prolongar o tempo de vida dos produtos e acabar com o hábito instalado do “é melhor deitar fora e comprar novo do que mandar arranjar”. O ministro adiantou que a cultura do “descartável” tem de ter os dias contados.

“Vamos deixar de ser donos daquilo que nos dá conforto”, defendeu, sublinhando que a sociedade tem de ser educada para ser “capaz de partilhar”.

“Não temos de ter carro. Temos é de ter um meio de nos movimentarmos”, exemplificou o ministro, apontando a mobilidade como um dos pontos essenciais nesta mudança: “É preciso mudar completamente a forma como nos movimentamos”.