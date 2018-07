Em declarações aos jornalistas, à saída de uma sessão solene na Reitoria da Universidade de Lisboa, o chefe de Estado referiu que falou sobre este assunto com o seu homólogo grego, Prokopios Pavlopoulos, que "estava particularmente chocado" com os fogos na Grécia, que mataram pelo menos 79 pessoas.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa discursou no encerramento de uma sessão solene comemorativa do Dia da Universidade de Lisboa, e congratulou-se com o arranque das edições da Imprensa da Universidade de Lisboa "primorosamente escolhidas, que sedimentam uma instituição particularmente prestigiante para Portugal".

Ao falar de uma das obras, definiu-se como "um chefe de Estado republicano que não tenciona escrever memórias".

O chefe de Estado, que à chegada a esta sessão solene prometeu receber na próxima semana os bolseiros de investigação científica em protesto contra a precariedade laboral, não fugiu ao tema durante a sua intervenção.

O Presidente defendeu que "existem consensos naturais neste país, tão pouco dado a eles, acerca da ciência e da política pública que lhe respeita, e bem assim sobre a educação, incluindo a superior" e apelou a que sejam dados "os passos que faltam, nas orgânicas, nas regras, nos métodos e, sobretudo, nos recursos, para que os consensos passem do diagnóstico à terapêutica".

Marcelo Rebelo de Sousa avisou que está, nesta matéria, "particularmente atento e cooperante, dentro do magistério de influência do Presidente da República".

À saída, mencionou que está em causa "um diploma aprovado pela Assembleia da República que suscita questões nomeadamente financeiras na sua execução, para as instituições respetivas do ensino superior poderem proceder à contratação" e sustentou que "as distâncias são essencialmente financeiras".

"Vamos entrar depois do verão no debate do Orçamento do Estado. É uma boa ocasião - porque o Orçamento do Estado significa dinheiro - para essa matéria ser equacionada", considerou.

No seu entender, "se essas distâncias financeiras forem ultrapassáveis, é possível, eventualmente, disponibilizar aqueles meios que permitirão o ideal de dois mundos: as instituições de ensino superior contratarem gente nova que vai saindo na sua formação e, ao mesmo tempo, aplicarem a lei relativamente àqueles que exercem funções há mais anos".

[Notícia atualizada às 20:35]