Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira traz céu geralmente pouco nublado e vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, soprando temporariamente de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde, sendo moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas até ao final da manhã e a partir do final da tarde.

É ainda referida uma pequena subida da temperatura mínima, que vai oscilar entre os 8 graus Celsius (na Guarda) e os 20 (em Portalegre). Quanto às temperaturas máximas, estas atingem os 30º em Lisboa, Santarém, Sines e Beja, chegando aos 32º em Setúbal. Leiria Évora ficam pelos 29º e o Porto atinge apenas os 26ºC e a Guarda os 20º.

Na zona da Grande Lisboa, espera-se céu geralmente pouco nublado e vento em geral fraco do quadrante leste, bem como uma pequena subida de temperatura.

Também no Grande Porto o céu vai estar geralmente pouco nublado, mas o vento pode ser fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste. A temperatura mínima regista uma pequena subida.

Seis concelhos do distrito de Faro em risco máximo de incêndio

Os concelhos de Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Loulé e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, apresentam hoje um risco máximo de incêndio.

O IPMA colocou também 16 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco e Portalegre em risco muito elevado de incêndio.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.