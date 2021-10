Para esta terça-feira, 12 de outubro, está previsto "céu pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade no Algarve", bem como "vento fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, temporariamente de nor noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde, soprando moderado a forte (até 40 km/h) na costa sul do Algarve entre o início da manhã e o meio da tarde e nas terras altas até meio da manhã e a partir do final da tarde".

De acordo com o IPMA, nas zonas da Grande Lisboa e do Grande Porto o céu vai estar "geralmente limpo". É ainda previsto "vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, temporariamente de nor-noroeste durante a tarde".

No Porto regista-se ainda uma "pequena descida da temperatura mínima".