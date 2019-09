No continente, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com maior nebulosidade no Norte e Centro e litoral oeste da região Sul até ao início da tarde.

No Minho e Douro Litoral preveem-se ainda períodos de chuva fraca.

As temperaturas mínimas oscilarão entre os 9ºC (Guarda e Bragança) e os 18ºC (Faro). Já as máximas poderão chegar aos 30ºC (Beja e Évora).

Nos Açores, em todos os grupos são esperados períodos de céu muito nublado com boas abertas.

Já no arquipélago da Madeira, o céu estará muito nublado, com aguaceiros fracos e pouco frequentes nas vertentes norte e terras altas.

Nas ilhas, as temperaturas andarão entre os 20ºC e os 26ºC.