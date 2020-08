Está também previsto vento fraco a moderado a predominar de noroeste, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

Na região sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, dispersos, no litoral a norte de Sines até início da manhã e pequena descida da temperatura, em especial da máxima.

A previsão aponta ainda para vento moderado, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 33 (em Faro).

Continente e Madeira em risco muito elevado de exposição aos UV

Portugal continental e o arquipélago da Madeira continuam hoje com um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No arquipélago dos Açores, as ilhas de São Miguel e Terceira estão com níveis elevados e Faial e Flores em risco moderado.