De acordo com a meteorologista, Aljezur, no distrito de Faro, foi a localidade onde foi registada a temperatura máxima mais elevada, de 29,6 graus.

“Tivemos muitos locais dos distritos de Setúbal, Beja e Santarém com valores da ordem dos 28. Lisboa esteve com 27. As regiões a sul do Tejo foram as que registaram valores mais elevados”, referiu.

No entanto, segundo Ângela Lourenço, a situação vai mudar a partir de hoje, prevendo-se um regresso da chuva mais provável a partir de dia 15.

“Hoje já vamos ter descida da temperatura principalmente da máxima entre 6 a 8 graus. Nalguns locais ontem [quarta-feira] foram registadas máximas perto dos 30 graus no baixo Alentejo, interior do Alentejo, e vão começar a descer já hoje. Vai haver uma mudança gradual das condições meteorológicas”, disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, entre hoje e dia 15 vai haver alguma instabilidade no interior de Portugal continental que poderão dar origem a aguaceiros acompanhados de trovoada, com maior probabilidade a partir de dia 15.

“As regiões com descidas mais acentuadas serão as do centro e sul, que foram as que registaram subidas mais elevadas na quarta-feira. Hoje as temperaturas vão estar entre os 20 e os 24 graus, sendo em alguns locais do interior e próximos do mar de 17/18 graus””, disse.